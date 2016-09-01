"Альфа-банк" принял решение отозвать заявку на участие в конкурсе на санацию банка "Траст"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Альфа-банк" принял решение отозвать свою заявку на участие в конкурсе на повторный отбор инвесторов банка "Траст". Причиной такого решения стал вывод о несоответствии повторного конкурса требованиям действующих нормативных актов, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В "Альфа-банке" считают, что повторный конкурс противоречит "Порядку привлечения инвесторов к участию в предупреждении банкротства банков и мониторинга их финансового положения", утвержденному Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

В сообщении отмечается, что проведение повторного отбора инвесторов, согласно данному положению, возможно только в случае выявления негативных фактов, связанных с деятельностью инвестора, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее участие в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка при их сохранении на протяжении двух или более кварталов подряд.

"В этом случае ГК АСВ на основании решения правления должно принять решение об отстранении первоначального инвестора и проведении повторного отбора без его участия, что не было соблюдено в настоящем случае", - подчеркивают в "Альфа-банке".

В декабре 2014 года ЦБ РФ принял решение санировать банк "Траст", портфель вкладов населения в котором достигал почти 140 млрд рублей. Инвестором был утвержден банк "ФК Открытие" (входит в состав банковского бизнеса группы "Открытие"). Вся процедура санации оценивалась в 127 млрд рублей. В холдинге "Открытие" санацию "Траста" назвали "тяжелейшим испытанием".

По словам главного акционера и руководителя группы "Открытие" Вадима Беляева, банк "Траст" представлял собой "огромную фабрику по изготовлению фальшивых документов, не имеющей банковского бизнеса как такового".

После того, как "ФК Открытие" запросил дополнительные средства на санацию "Траста", АСВ и ЦБ РФ приняли решение объявить повторный конкурс по выбору инвестора для финансового оздоровления банка.