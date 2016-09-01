Разработана дорожная карта программы контроля качества телекоммуникационного оборудования

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство связи (Россвязь) совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Роспотребнадзором разработало дорожную карту программы контроля качества телекоммуникационного оборудования на российском рынке. Об этом сообщил в четверг журналистам в Новосибирске руководитель Россвязи Олег Духовницкий.

"Работа ведется по нескольким направлениям. Это совершенствование законодательной базы, взаимодействие с органами, которые в этом направлении работу осуществляют - Роспотребнадзор, Генеральная прокуратура. Выработана дорожная карта, в рамках которой будет совершенствоваться как нормативно-правовая база, так и осуществление своих функций этими органами и нами, в том числе на рынке оборудования и абонентского, и коммуникационного, и коммутационного", - сказал Духовницкий.

Он не уточнил подробностей, однако отметил что программа сподвигнет производителей и поставщиков оборудования "привести свой бизнес в порядок". Это позволит улучшить качество связи на всех уровнях, поскольку порой, отметил Духовницкий, проблемы связаны с низким качеством несертифицированного телефона, который использует абонент.

Ранее в КоАП РФ были внесены поправки, которые предусматривают штрафы на сумму до 40 тыс. рублей для продавцов "серых" гаджетов.