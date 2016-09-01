Разработана дорожная карта программы контроля качества телекоммуникационного оборудования

Опрос: выбери лучшее платье церемонии открытия Венецианского кинофестиваляКультура 1 сентября, 15:49
Фонд "Талант и успех": около 7 тыс. имен включено в Федеральный реестр одаренных детейОбщество 1 сентября, 15:34
Маркин считает, что заказчиком убийства Политковской мог быть БерезовскийПроисшествия 1 сентября, 15:33
Путин включил нового главу администрации Кремля в Совет по противодействию коррупцииПолитика 1 сентября, 15:28
Американские астронавты вышли в космос для проведения работ на МКСКосмос 1 сентября, 15:08
Джонсон: Великобритания остается в Европе, несмотря на выход из ЕСМеждународная панорама 1 сентября, 15:04
Матвиенко: образование остается важнейшим приоритетом в РоссииОбщество 1 сентября, 14:59
Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезонаСпорт 1 сентября, 14:55
Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанниковАрмия и ОПК 1 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство связи (Россвязь) совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Роспотребнадзором разработало дорожную карту программы контроля качества телекоммуникационного оборудования на российском рынке. Об этом сообщил в четверг журналистам в Новосибирске руководитель Россвязи Олег Духовницкий.
"Работа ведется по нескольким направлениям. Это совершенствование законодательной базы, взаимодействие с органами, которые в этом направлении работу осуществляют - Роспотребнадзор, Генеральная прокуратура. Выработана дорожная карта, в рамках которой будет совершенствоваться как нормативно-правовая база, так и осуществление своих функций этими органами и нами, в том числе на рынке оборудования и абонентского, и коммуникационного, и коммутационного", - сказал Духовницкий.
Он не уточнил подробностей, однако отметил что программа сподвигнет производителей и поставщиков оборудования "привести свой бизнес в порядок". Это позволит улучшить качество связи на всех уровнях, поскольку порой, отметил Духовницкий, проблемы связаны с низким качеством несертифицированного телефона, который использует абонент.
Ранее в КоАП РФ были внесены поправки, которые предусматривают штрафы на сумму до 40 тыс. рублей для продавцов "серых" гаджетов.