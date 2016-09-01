Медведев: кабмин "отладит вопрос с ипотекой" для ряда категорий уволенных военнослужащих

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство намерено восстановить ипотечные накопления военнослужащих, которые уволены досрочно по уважительным причинам, чтобы снизить долговую нагрузку на них, сообщил Дмитрий Медведев.

"Жилищная проблема для военных была одной из самых злободневных, десятилетиями была очередь на квартиры, с 2005 года заработала накопительная ипотечная система, появилась возможность купить жилье с помощью военной ипотеки, не дожидаясь окончания службы", - напомнил председатель правительства на заседании кабмина. Однако, по его мнению, ипотечная система для военнослужащих "нуждается в периодической отладке".

"Сегодня для тех военнослужащих, которые были уволены в связи с организационно-штатными мероприятиями, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, а потом заключили новые контракты о прохождении военной службы, предусмотрено восстановление накоплений на покупку жилья, при этом задолженности не возникает", - констатировал Медведев. Он сообщил, что на заседании рассматривается законопроект, который распространяет эти правила и на других участников накопительной ипотечной системы. "Речь, в частности, идет о военнослужащих, которые уволены досрочно по собственному желанию, по уважительным причинам в связи с нарушениями в отношении военнослужащих условий контракта, по ряду других оснований", - перечислил глава кабмина. На его взгляд, "это позволит снизить долговую нагрузку на участников военной ипотеки".