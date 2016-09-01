"КамАЗ" с ноября начнет испытания грузовика, способного предотвращать столкновения

КАЗАНЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. "КамАЗ" с ноября начнет испытания грузовика, способного самостоятельно предотвращать столкновения. На заводе уже ведется изготовление новой машины, сообщил в четверг главный конструктор по инновационным продуктам "КамАЗа" Сергей Назаренко на конференции в Казани.

"Мы уже разработали автомобиль с системой предупреждения - автомобиль предупреждает водителя о наличии препятствия. Этот автомобиль проходит испытание, - сказал Назаренко. - Следующий автомобиль - уже с активной системой, которая будет предотвращать столкновения, то есть с системой автономного торможения. В данный момент идет его изготовление, и с ноября мы приступаем к испытаниям".

Назаренко напомнил, что на "КамАЗе" реализуется программа по автоматизации автотранспортных средств, которая предполагает в том числе разработку роботизированных карьерных самосвалов и магистральных тягачей с функцией автономного вождения. "По следующим автомобилям идет разработка технических заданий, в 2017 году планируется изготовление прототипов и начало испытаний - это тяжелый самосвал для добывающей отрасли и магистральный тягач с системой Highway Pilot, то есть с системой автономного движения на магистральных дорогах", - пояснил Назаренко.

Он уточнил, что выход на рынок автомобилей с системами предупреждения о препятствиях и с системами автономного торможения запланирован на 2017 и 2018 годы, а магистральных тягачей с полуавтоматическим движением - на 2019-2020 годы.

"КамАЗ" - ведущий производитель тяжелых грузовиков в России, выпускает более 40 моделей грузовой техники, а также прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. В состав технологической цепочки группы "КамАЗ" входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

В Казани 1 сентября открылась полугодовая научно-практическая конференция Федерального дорожного агентства (Росавтодор), посвященная развитию умного автодорожного транспортного коридора между Азией и Европой.