Цена на нефть марки Urals в январе - августе снизилась на $16, до $39,36 за баррель

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals по итогам января - августа 2016 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на $16, до $39,36 за баррель. Об этом говорится в материалах Минфина России.

Так, в январе - августе 2015 года средняя цена на нефть Urals, по данным ведомства, составляла $55,43 за баррель.

При этом в августе 2016 года нефть этой марки стоила в среднем $43,9 за баррель, что на 3,8% ниже, чем в соответствующем месяце 2015 года ($45,63 за баррель).