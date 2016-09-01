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Сахалинская рыбная биржа может с 2017 года допустить к торгам иностранные компании

Экономика и бизнес
1 сентября, 15:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Власти Сахалинской области рассчитывают, что с нового года состоятся первые сделки с не зарегистрированными в РФ компаниями
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области и Сбербанк, совместно реализующие проект рыбной биржи на острове, договорились о допуске к торгам иностранных компаний. Власти Сахалинской области рассчитывают, что с нового года состоятся первые сделки с не зарегистрированными в РФ компаниями, сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор региона Олег Кожемяко.

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"Сегодня по положению, работа через "Сбербанк АСТ" (площадка, на которой реализуется проект сахалинской рыбной биржи - прим. ТАСС) не дает право не зарегистрированным в РФ компаниям участвовать в торгах. А так как большой объем рыбы идет на экспорт, то мы упускаем эту возможность", - сказал губернатор. Кожемяко добавил, что в настоящее время создается компания-оператор, через которую будут проходить сделки с иностранными клиентами. "Сейчас люди проходят обучение, я думаю, что с января, с начала минтаевой путины, она уже приступит к работе", - уточнил губернатор.

Число клиентов планируется расширить не только за счет иностранных компаний, но и крупных сетей и ресторанов в городах России, область разрабатывает проект для поставок охлажденной рыбы и рыбопродуктов в адрес крупных сетевых магазинов и ресторанов РФ. "Для сетевых ресторанов Москвы будет интересно приехать на Сахалин, посмотреть охлажденную продукцию, загрузить в самолет, вывести для реализации. Я думаю, что это будет работать как для сетевых ресторанов, так и магазинов, и на крупных оптах. Проект будет готов уже в декабре 2016 года и с 2017 году мы приступаем к строительству (инфраструктуры, необходимой для расширения перечня клиентов рыбной биржи - прим. ТАСС), за год мы выстроим", - сказал губернатор.

Сахалинская рыбная биржа находится на этапе становления. Сейчас в качестве консультантов развития торговой привлечена японская компания. "Японская компания разработала у нас макет, предварительное технико- экономическое обоснование по строительству холодильника на основании своего собственного опыта, сейчас будет помогать нам разрабатывать проект, в дальнейшем предоставит свою клиентскую базу, свои возможности для реализации нашим рыбакам своей продукции", - сказал Кожемяко.

По его оценкам, по итогам завершения запланированных работ через рыбную биржу Сахалинская область сможет реализовывать до 30% от общего объема производства рыбы. Сейчас регион добывает 700 тысяч тонн рыбы в год. Потом в результате совместной работы с иностранными коллегами, интеграции базы покупателей и поставщиков рыбы и рыбной продукции, доля реализации сахалинской рыбы через биржу может быть увеличена.

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