Дарья Легони-Фиалко назначена гендиректором канала СТС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новым гендиректором телеканала СТС назначена Дарья Легони-Фиалко. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе телеканала.

Здесь уточнили, что "назначение вступает в силу с 1 сентября". "На посту директора канала СТС Дарья Легони-Фиалко будет отвечать за управление каналом с фокусом на производстве контента, программировании и маркетинге", - добавили в пресс-службе.

До прихода в "СТС Медиа" Дарья Легони-Фиалко возглавляла канал "ТВ-3".

Она работает в телеиндустрии с 1997 года, занимала должность генерального продюсера телевизионных проектов компании Star Media и различные посты на канале "1+1" (Украина). Закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В 2006 году получила степень MBA в Международном институте менеджмента.