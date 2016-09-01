Дарья Легони-Фиалко назначена гендиректором канала СТС

Ученые обнаружили в Гренландии древнейшие ископаемые возрастом 3,7 млрд летНаука 1 сентября, 17:44
Цена нефти марки Brent на ICE упала ниже $46 за баррель впервые с 12 августа 2016 г.Экономика и бизнес 1 сентября, 17:24
Эксперт: ЦСКА и "Зенит" не усилились по итогам трансферного окнаСпорт 1 сентября, 17:16
В селе Учкекен КЧР в День знаний открылась новая современная школа на 408 местНовости партнеров 1 сентября, 17:12
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018Спорт 1 сентября, 17:10
Коммерческие автобусы Москвы оборудовали тревожными кнопкамиМосква 1 сентября, 17:03
МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на ПаралимпиадуСпорт 1 сентября, 17:00
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея ШойгуМеждународная панорама 1 сентября, 16:49
Исследователи из Дании и США: витамин С может помочь в лечении лейкемииНаука 1 сентября, 16:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новым гендиректором телеканала СТС назначена Дарья Легони-Фиалко. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе телеканала.
Здесь уточнили, что "назначение вступает в силу с 1 сентября". "На посту директора канала СТС Дарья Легони-Фиалко будет отвечать за управление каналом с фокусом на производстве контента, программировании и маркетинге", - добавили в пресс-службе.
До прихода в "СТС Медиа" Дарья Легони-Фиалко возглавляла канал "ТВ-3".
Она работает в телеиндустрии с 1997 года, занимала должность генерального продюсера телевизионных проектов компании Star Media и различные посты на канале "1+1" (Украина). Закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В 2006 году получила степень MBA в Международном институте менеджмента.