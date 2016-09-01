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Снятие ограничения на продажу ряда товаров через интернет начнут с ювелирных изделий

Экономика и бизнес
1 сентября, 15:38 UTC+3
Снимать ограничение с ряда товаров для продажи в интернете могут начать не с алкоголя, а с ювелирных изделий, сообщил представитель Минэкономразвития
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по содействию экспорту путем развития электронной торговли при Минэкономразвития приняла решение, что снимать ограничение с ряда товаров для продажи в интернете начнут не с алкоголя, а с ювелирных изделий. Об этом ТАСС сообщил представитель МЭР.

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"В рамках проработки вопроса о снятии ограничений на дистанционную торговлю отдельными группами товаров принято решение начать обсуждение с мер по либерализации оборота ювелирных изделий", - сказал он.

По словам представителя МЭР, заседание данной рабочей группы прошло 31 августа.

"На заседании рабочей группы также в целом одобрен проект плана деятельности подкомиссии по электронной торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", - добавил собеседник агентства.

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