Снятие ограничения на продажу ряда товаров через интернет начнут с ювелирных изделий

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по содействию экспорту путем развития электронной торговли при Минэкономразвития приняла решение, что снимать ограничение с ряда товаров для продажи в интернете начнут не с алкоголя, а с ювелирных изделий. Об этом ТАСС сообщил представитель МЭР.

"В рамках проработки вопроса о снятии ограничений на дистанционную торговлю отдельными группами товаров принято решение начать обсуждение с мер по либерализации оборота ювелирных изделий", - сказал он.

По словам представителя МЭР, заседание данной рабочей группы прошло 31 августа.

"На заседании рабочей группы также в целом одобрен проект плана деятельности подкомиссии по электронной торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", - добавил собеседник агентства.