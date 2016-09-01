"Вымпелком" поднял цены на звонки в нескольких "гостевых" тарифах в СЗФО и ЦФО

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор "Вымпелком" ввел изменения в ряде тарифных планов, действующих на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом свидетельствует объявление, размещенное на сайте компании.
В частности, звонки в страны СНГ для тарифов "Страны СНГ - 2013" выросли для некоторых направлений в два и более раза - с 9 рублей за минуту до 18 рублей за минуту в Азербайджан, с 5 до 12 рублей за минуту в Казахстан, Грузию и Кыргызстан и с 15 до 25 рублей за минуту в Белоруссию.
Представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева сказала ТАСС, что в течение долгого периода времени цены на номера операторов тарифной зоны СНГ практически не менялись.
"При этом оплата за пропуск трафика с иностранными операторами осуществляется в иностранной валюте. К сожалению, стабильно высокий показатель среднегодового курса рубля влияет на экономические показатели оказания услуги", - отметила она.
Айбашева добавила, что соотношение затрат и выручки по отдельным направлениям не позволяет оператору и далее сохранять текущие цены.
По мнению аналитика "Уралсиба" Константина Чернышева, из-за снижения объема трудовых мигрантов, которые и являются основными пользователями таких тарифных планов, у компании существенно снизилась соответствующая статья доходов. "Возможно, это такая попытка компенсировать потерю", - считает он.
Вместе с тем Чернышев отметил, что в финансовом плане у компании "не все так плохо". "Есть проблемы, но они есть у рынка вообще - основным драйвером роста будут доходы от передачи данных", - считает эксперт.
По мнению гендиректора "ТМТ консалтинг" Константина Анкилова, "тренд к удешевлению связи заканчивается, расти операторам некуда".
"Поэтому сейчас операторы думают, каким образом тарифы повышать", - сказал он.
Пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников в этой связи отметил, что у компании нет планов поднимать цены на тарифах, популярных у приезжих.
"Мегафон" оперативный комментарий по этому вопросу не предоставил.