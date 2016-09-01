МВФ считает, что низшая точка экономического спада в РФ пройдена

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ исходит из того, что низшая точка экономического спада в России пройдена.

Такая оценка содержится в новой аналитической записке, подготовленной экспертами фонда к саммиту "Большой двадцатки" ведущих мировых держав, который пройдет 4-5 сентября в Китае.

"В России сокращение экономики достигло дна, и перспектива улучшилась вследствие снижения расходов на финансирование и улучшения цен на нефть", - говорится в документе.

Больше в нем ни Россия, ни ситуация на нефтяном рынке не упоминаются.

В июле в рамках очередного уточнения своих прогнозов МВФ пересмотрел экономические показатели для России в сторону некоторого улучшения. По этим оценкам, фонд ожидает сейчас сокращения ВВП РФ на 1,2% в текущем году и роста на 1% в 2017 г.

Перспективы экономического роста в мире

В записке также отмечается, что глобальные перспективы экономического роста "остаются невзрачными". Количественных показателей в документе почти не содержится, но в сопроводительном комментарии, размещенном на сайте МВФ, директор-распорядитель организации Кристин Лагард отмечает, что 2016 год станет пятым годом подряд, когда глобальные темпы роста ВВП не дотянут до того среднего уровня в 3,7%, который наблюдался в 1990-2007 годах. "А 2017 год вполне может стать шестым таким годом", - добавила она, подчеркнув, что "мировая экономика не бывала столь слабой столь долго" с начала 1990-х годов.

По новым оценкам МВФ, финансовые рынки в целом оправились от падения, вызванного итогами референдума о выходе Великобритании из ЕС. Тем не менее последние данные свидетельствуют о торможении экономической активности, замедлении роста торговли. "Несмотря на рекордно низкие учетные ставки, инвестиции продолжают разочаровывать", - отмечается в документе. По мнению экспертов фонда, это, в свою очередь, отражается на потенциальном росте, "и без того низком из-за безотрадных тенденций в сфере производительности и демографических факторов".

МВФ также предупреждает, что "мизерный" рост доходов населения "полностью обходит стороной неимущие слои во многих странах", что порождает отрицательное отношение к глобализации и ухудшает политический климат для реформ. Это чревато появлением еще одного негативного фактора в виде переориентации со структурных реформ на продиктованные внутриполитическими соображениями "нападками на свободу торговли".

В целом "баланс рисков" в мировой экономике, по оценке МВФ, скорее приведет к дальнейшему ухудшению ситуации, нежели к ее улучшению. В этом контексте упомянуты трудности, связанные с "переходом Китая на путь более сбалансированного роста", а также геополитические риски и факторы неопределенности в отношении дальнейших шагов после Brexit. МВФ традиционно призывает страны "двадцатки" к решительным скоординированным усилиям в направлении ускорения темпов экономического роста и реализации необходимых реформ.

В разделе записки, посвященном оценке ситуации в наиболее экономически развитых странах мира, в частности, указывается, что в США, по предварительным данным, темпы роста ВВП по втором квартале текущего года составили 1,1%. Это более чем вдвое ниже "уровня консенсусных прогнозов", которые давались заранее.

Возможное понижение прогноза экономического роста для США

МВФ будет пересматривать в сторону снижения прогноз экономического роста для США в 2016 году, сообщил представитель фонда Хельге Бергер. Он отметил, что экономика США составляет немалую часть мировой, и замедление ее роста не может оставаться без последствий. Такое замедление, по его словам, наблюдалось в США в первом полугодии. Именно из-за этого теперь уже ясно, что будет пересматриваться и годовой американский прогноз.

Более конкретных данных Бергер не привел. Говоря о прогнозах для России, представитель МВФ отметил, что "в ряде растущих экономик, где в последние годы тенденции были негативными, включая и российскую, теперь, судя по всему, наблюдается по меньшей мере стабилизация, если не движение вверх".

Однако Бергер предупредил, что это лишь "его наблюдения", а процесс формирования прогнозов более сложен.

О замедлении темпов роста в странах БРИКС

Эксперты МВФ, кроме того, считают, что экономическая ситуация в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в целом улучшается, однако общее замедление темпов роста является возвращение к исторической норме. Эксперты подчеркивают, что в Китае во II квартале нынешнего года продолжался устойчивый рост на уровне 6,7% ВВП, причем "рост потребления был выше, чем инвестиций, а сфера услуг опережала промышленность".

В Индии, по оценкам фонда, "продолжается мощный рост, опирающийся на частное потребление". "Хотя в Бразилии есть признаки того, что там ВВП в первой половине 2016 года продолжал сокращаться, что отражало помимо всего прочего напряженную ситуацию с финансированием, в последние месяцы перспектива несколько улучшилась, поскольку экспорт и промышленное производство позитивно отреагировали на снижение обменного курса валюты, а уверенность бизнеса начинает возвращаться", - считают авторы доклада.

Отзывов о ЮАР в записке нет, хотя эта страна также входит в "двадцатку". Зато в числе ключевых стран с формирующимися рынками упомянута Турция, где, по оценкам фонда, "сильные темпы роста, судя по всему, замедляются, а недавние политические события добавляют неопределенности в прогнозы".

Комментируя ситуацию в своем блоге на сайте МВФ, директор-распорядитель фонда Кристин Лагард, в частности, указывает, что общее замедление темпов роста в странах с формирующимися рынками в отличие от экономически развитых держав - это "скорее возвращение к исторической норме". По ее мнению, эта группа стран при всех внутренних различиях между ними подвергается воздействию двух "важных общих факторов". Первый - это так называемая перебалансировка китайской экономики: "от инвестиций к потреблению и от внешнего спроса к внутреннему". Второй - это значительное снижение цен на сырьевые товары, отражающееся на многих странах-экспортерах.

"Приспособление экспортеров сырья к этой новой реальности будет трудным и затяжным, - считает Лагард. - В некоторых случаях оно требует изменения их модели роста".