Валютные резервы Центробанка Азербайджана за год сократились на 42,7%

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БАКУ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Валютные резервы Центробанка Азербайджана (ЦБА) с начала 2016 года сократились на $824,2 млн (16,4%) и на 1 сентября составили $4,192 млрд. Об этом сообщается в четверг на сайте ЦБА.
При этом в августе валютные резервы Центробанка увеличились на 29,6 млн, или на 0,7%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года валютные резервы ЦБА сократились на 42,7%: на 1 сентября 2015 года они составляли $7,315 млрд.
Валютные резервы Центробанка являются частью стратегических валютных резервов Азербайджана. Другая их часть формируется за счет активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), где аккумулируются средства от реализации нефтегазовых контрактов. На 1 июля 2016 года активы ГНФАР, по официальным данным, составляли $35,1 млрд.