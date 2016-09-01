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Минтранс ФРГ обвинил Fiat в использовании механизмов, занижающих уровень вредных выхлопов

Экономика и бизнес
1 сентября, 18:51 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
В представительстве Fiat в Германии отвергли обвинения: "Мы остаемся при мнении, что наши автомобили соответствуют требованиям"
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БЕРЛИН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ обвинило итальянского автопроизводителя Fiat в использовании в своих дизельных автомобилях "недопустимых" механизмов, занижающих реальные показатели выбросов вредных веществ. Об этом говорится в письме ведомства, направленном в Еврокомиссию, передает в четверг агентство DPA.

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Как отмечает экономический журнал WirtschaftsWoche, после скандала вокруг концерна Volkswagen официальные власти Германии впервые обвиняют еще одного автопроизводителя в намеренных манипуляциях с показателями выхлопов. Подозрения в использовании Fiat корректирующих механизмов высказывались в ФРГ еще в мае текущего года.

По словам эксперта природоохранной организации Greenpeace Тобиаса Ауструпа, "тем самым официально было озвучено то, что давно подозревали наблюдатели". "Скандал вокруг Volkswagen - это скандал, касающийся всей отрасли", - подчеркнул Ауструп.

В представительстве Fiat в Германии отвергли обвинения. "Мы остаемся при мнении, что наши автомобили соответствуют требованиям", - отметила представитель компании, заверив, что никаких запрещенных механизмов в машинах не используется.

Ранее в центре внимания оказался Volkswagen. На его дизельных авто было обнаружено ПО, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы США. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии.

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