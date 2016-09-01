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Нацбанк Белоруссии: около 10% денег старого образца все еще остается на руках у населения

Экономика и бизнес
1 сентября, 18:45 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
1 июля в Белоруссии была проведена деноминация национальной денежной единицы
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МИНСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Около 90% старых банкнот выведено из обращения за два месяца после деноминации в Белоруссии. Об этом сообщил в четверг Национальный банк.

"На данный момент изъято из обращения около 90% банкнот старого образца от суммы наличных денег. Если же смотреть по количеству банкнот, то изъято около 50% старых денег", - проинформировали в банке.

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Там отметили, что в настоящее время крупных банкнот (номиналом 50 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч белорусских рублей) на руках у населения практически не осталось. Как считает регулятор, полностью изъять все купюры из оборота не получится. "По сумме этот показатель будет близок к 100%, а вот по количеству, скорее всего, нет, потому что мелкие купюры люди захотят оставить себе в качестве сувениров", - пояснили в банке.

Ранее эксперты полагали, что уже до октября денежные знаки старого образца практически полностью выйдут из обращения.

1 июля в Белоруссии была проведена деноминация национальной денежной единицы. Она стала самой крупной в истории страны и, по заявлению властей, прошла успешно. Белорусский рубль избавился от четырех нулей и поменял внешний вид. Впервые с момента получения политической независимости в республике в обращении появились монеты.

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