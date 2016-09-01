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Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым

Экономика и бизнес
1 сентября, 19:50 UTC+3 /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
"Подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами для своевременной реализации данного проекта", - заявили в инфоцентре "Крымский мост"
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© Юрий Смитюк/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Введенные США санкции против компании СГМ-Мост - генподрядчика строительства Керченского моста - никак не повлияют на ход работ. Об этом в четверг ТАСС заявили в инфоцентре "Крымский мост".

"Санкции не повлияют на строительство моста, - говорится в заявлении в ответ на запрос ТАСС. - Подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами для своевременной реализации данного проекта".

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Как сообщал ТАСС, США внесли в санкционный список против России ряд новых компаний, включая дочерние структуры "Газпрома", такие как "Газпром медиа холдинг", "Газпром межрегионгаз холдинг", "Газпром - ВНИИГАЗ", ряд региональных подразделений газового гиганта. В списке также значится компании, участвующие в реализации проекта по строительству Керченского моста. В их числе - компания "СГМ- Мост", являющаяся его генеральным подрядчиком, "Мостотрест", один из субподрядчиков, "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", занимающийся проектированием этого объекта.

Правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние американские экономические санкции в связи с конфликтом на Украине, отметили в ведомстве.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года.

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