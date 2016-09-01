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Газпромбанк: санкции США против "дочек" ничего не меняют

Экономика и бизнес
1 сентября, 20:08 UTC+3
Все перечисленные компании, входящие в группу Газпромбанка, ранее находились под секторальными санкциями США
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Санкции США против дочерних компаний Газпромбанка ничего не меняют. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

"Все перечисленные компании, входящие в группу Газпромбанка, де-факто и ранее находились под секторальными санкциями США в силу того, что ГПБ владеет в их капитале долей, превышающей 50%. Таким образом, сообщение Казначейства США ничего не меняет в фактическом положении вещей ни для ГПБ, ни для упомянутых предприятий", - сообщили в банке.

США расширили антироссийский санкционный список, добавив в него ряд новых компаний, включая дочерние структуры "Газпрома", такие как "Газпром медиа холдинг", "Газпром межрегионгаз холдинг", институт "Газпром - ВНИИГАЗ", ряд региональных подразделений газового гиганта.

Санкции введены и против ряда дочерних структур "Газпромбанка", попавшего в список в 2014 году. В их числе "Газпромбанк - управление активами", "Уралмашзавод", "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ), чешская Skoda JS, бывшее подразделение машиностроительной группы Skoda, которое в 2004 году было приобретено российской ОМЗ.

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