Иран и Россия подписали документы, способствующие проведению расчетов в нацвалютах

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ТЕГЕРАН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран и Россия подписали ряд документов, способствующих проведению межбанковских расчетов в национальных валютах. Подписание состоялось в Тегеране в ходе четвертого заседания финансово-банковской рабочей группы Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Как сообщил ТАСС информированный источник, были подписаны три документа - два соглашения российского коммерческого банка "РФК-Банк" с Банком развития экспорта Ирана и Протокол заседания рабочей группы. Эти соглашения позволят осуществлять расчеты по поставкам российских и иранских товаров с использованием национальных валют. Протокол направлен на активизацию усилий по расширению сети корреспондентских счетов банков двух стран и увеличению объемов платежей, отметил источник.
"После снятия с Исламской Республики международных санкций перед Ираном и Россией открылись широкие перспективы для взаимодействия в финансовой сфере. Это взаимодействие позволит значительно увеличить товарооборот между двумя странами, осуществить финансирование различных совместных проектов", - заявил в ходе заседания рабочей группы заместитель руководителя Центрального банка Ирана по валютным вопросам Голямали Камьяб.
Российскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин.