Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иран и Россия подписали документы, способствующие проведению расчетов в нацвалютах

Экономика и бизнес
1 сентября, 20:31 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Российскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран и Россия подписали ряд документов, способствующих проведению межбанковских расчетов в национальных валютах. Подписание состоялось  в Тегеране в ходе четвертого заседания финансово-банковской рабочей группы Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщил ТАСС информированный источник, были подписаны три документа - два соглашения российского коммерческого банка "РФК-Банк" с Банком развития экспорта Ирана и Протокол заседания рабочей группы. Эти соглашения позволят осуществлять расчеты по поставкам российских и иранских товаров с использованием национальных валют. Протокол направлен на активизацию усилий по расширению сети корреспондентских счетов банков двух стран и увеличению объемов платежей, отметил источник.

"После снятия с Исламской Республики международных санкций перед Ираном и Россией открылись широкие перспективы для взаимодействия в финансовой сфере. Это взаимодействие позволит значительно увеличить товарооборот между двумя странами, осуществить финансирование различных совместных проектов", - заявил в ходе заседания рабочей группы заместитель руководителя Центрального банка Ирана по валютным вопросам Голямали Камьяб.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Иран Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SpaceX: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракеты
2
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
3
Директор московской школы № 57 опубликовал открытое письмо о ситуации с растлением учениц
4
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
7
Зачем Китаю украинская "мечта"
Темы дня
Реклама