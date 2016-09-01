Медведев назначил Василия Осьмакова заместителем министра промышленности и торговли РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Василия Осьмакова заместителем министра промышленности и торговли РФ. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.

"Назначить Осьмакова Василия Сергеевича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в документе.

До настоящего времени Осьмаков занимал должность директора департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга.