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Медведев назначил Василия Осьмакова заместителем министра промышленности и торговли РФ

Экономика и бизнес
1 сентября, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
До настоящего времени Осьмаков занимал должность директора департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Василия Осьмакова заместителем министра промышленности и торговли РФ. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.

"Назначить Осьмакова Василия Сергеевича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в документе.

До настоящего времени Осьмаков занимал должность директора департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга.

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