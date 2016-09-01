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АСВ ведет санацию банка "Траст" в соответствии с законодательством

Экономика и бизнес
1 сентября, 23:15 дата обновления: 1 сентября, 23:27 UTC+3
План по финансовому оздоровлению утвержден Банком России
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) ведет санацию банка "Траст" в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в связи с появлением в ряде СМИ информации о якобы допущенных АСВ нарушениях при санации банка.

"Мероприятия по финансовому оздоровлению банка "Траст" осуществляются агентством в соответствии с требованиями действующего законодательства и утвержденным Банком России планом участия агентства в предупреждении банкротства банка "Траст", - говорится в сообщении АСВ.

В декабре 2014 года ЦБ РФ принял решение санировать банк "Траст", портфель вкладов населения в котором достигал почти 140 млрд руб. Инвестором был утвержден банк "ФК Открытие" (входит в состав банковского бизнеса группы "Открытие"). Вся процедура санации оценивалась в 127 млрд руб. В холдинге "Открытие" санацию "Траста" назвали "тяжелейшим испытанием".

После того, как "ФК Открытие" запросил дополнительные средства на санацию "Траста", АСВ и ЦБ РФ приняли решение объявить повторный конкурс по выбору инвестора для финансового оздоровления банка.

Альфа-банк, ранее подавший заявку на участие в данном конкурсе, сообщил сегодня о решении ее отозвать. По данным пресс-службы Альфа-банка, причиной решения стало "выявленное в ходе углубленной юридической экспертизы несоответствие требованиям действующих нормативных актов". В банке сочли, что повторный конкурс противоречит "Порядку привлечения инвесторов к участию в предупреждении банкротства банков и мониторинга их финансового положения", утвержденному АСВ.

Однако, как подчеркивается в пресс-релизе АСВ, решение о внесении изменений в план участия было принято "в связи с необходимостью корректировки условий финансирования проекта вследствие установления фактов, подтверждающих потери банка "Траст", которые возникли до начала финансового оздоровления банка". 

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