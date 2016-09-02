Медведев проведет в Астраханской области совещание о ходе полевых работ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Астраханскую область, где проведет совещание о ходе сезонных полевых работ. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, совещание пройдет в режиме видеоконференции с участием глав ряда регионов.

"Запланированы прямые включения из Республики Татарстан, Алтайского края, Оренбургской области", - отметили в кабмине.

В совещании также примут участие министр сельского хозяйства Александр Ткачев, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители министерств и ведомств.

Также в этот день председатель правительства встретится с работниками сельскохозяйственной отрасли Астраханской области.

Премьер не раз говорил, что, несмотря на непростую ситуацию в экономике, правительство не станет сокращать меры поддержки аграриев. "Я всегда говорю, что село трогать не дам, - заявил он на встрече с активом "Единой России", которая состоялась 9 августа в Краснодарском крае. - Потому что за последние годы мы добились огромных успехов. Я испытываю чувство гордости от того, как у нас развивается сельское хозяйство".

Глава кабмина отметил, что некоторые чиновники подходят к нему с предложениями сократить программу поддержки сельского хозяйства на 10% в нынешних экономических условиях. При этом сам Медведев считает, что этого делать нельзя ни в коем случае. "Сейчас самое главное - не сбавлять обороты, - подчеркнул он. - Именно поэтому продолжим реализацию программы в полном объеме".