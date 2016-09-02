Минкультуры РФ подготовило для ВЭФ-2016 культурную программу на любой вкус

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ подготовило для Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) насыщенную программу культурных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"В рамках второго Восточного экономического форума Минкультуры России ведет подготовку культурных мероприятий. Ответственным исполнителем от Минкультуры России выступает ФГБУК "Федеральная дирекция культурно массовых мероприятий" под руководством генерального директора Алексея Лебедева", - говорится в сообщении.

Фильмы, фильмы, фильмы

Для участников и гостей ВЭФ-2016 сформирована отдельная зона, посвященная Году российского кино. Она включает большой экран под открытым небом, который работает в рамках проекта "Улица Дальнего Востока", и небольшую съемочную площадку (Малый кинопавильон).

По замыслу организаторов, на ней будет постоянно идти работа по созданию итогового фильма о форуме. Участники и гости форума смогут стать героями этой картины, поучаствовав в работе проекта "Лица ВЭФ-2016 в кадре". Для этого им придется ответить на несколько вопросов небольшого интервью.

На большом экране с 1 по 4 сентября будет проходить показ кассовых российских фильмов. 2 сентября желающие смогут увидеть картины "Солнечный удар" и "Легенда №17".

Лучшее из классики

На Приморской сцене Мариинского театра участники и гости ВЭФ-2016 смогут увидеть лучшие оперные и балетные постановки. Балет Адольфа Адана "Корсар" в постановке Эльдара Алиева с элементами хореографии Мариуса Петипа пройдет на Приморской сцене Мариинского театра 2 сентября. В этот же день в Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького состоится премьерный спектакль "Стена" по роману Владимира Мединского. Предполагается, что постановку посетит министр культуры РФ.

Кросс в пользу амурских тигров

Кроме классической музыки, популярных песен и кинофильмов организаторы подготовили мероприятия для любителей спорта. Каждое утро гости и участники ВЭФ-2016 начинают с фитнес-зарядки на берегу бухты Аякс под руководством сертифицированных тренеров Федерации фитнес-аэробики России и Приморской спортивной федерации фитнес-аэробики.

На 2 сентября назначен благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда. О готовности участвовать в акции уже заявили около 700 человек. Им предстоит преодолеть на выбор две дистанции - 1 или 5 км, маршрут которых проложен по острову Русскому.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.