Между Россией и Турцией возобновляется чартерное авиасообщение

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией возобновляется после почти годового перерыва. Первый чартерный рейс совершит российская авиакомпания Royal Flight.

Рейс RL7701 должен вылететь из Шереметьева в Анталью в 16:20, на борту Boeing 767 ожидается около 300 туристов.

На данный момент интерес к чартерам в Турцию проявляют российские авиакомпании Royal Flight, Azur Air, Nord Wind и IFLy. Они уже получили разрешение Росавиации на выполнение рейсов.

В свою очередь, авиационные власти Турции заявили, что они выдали более 60 разрешений турецким авиакомпаниям на чартерные полеты в Россию. Они отмечали, что выдают разрешения без каких-либо ограничений, по мере поступления запросов.

Фактически туристы могли совершать поездки в Турцию и ранее как индивидуальные путешественники, а с июля этого года регулярными рейсами. 30 июня президент РФ Владимир Путин отменил ограничения на продажу туров в эту страну. До последнего времени многие туроператоры просто выкупали места на регулярных рейсах, в частности, авиакомпаний "Россия" и Turkish Airlines.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 году подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24. В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений за атаку на самолет началась нормализация отношений Москвы и Анкары. Эксперты Минтранса РФ изучили вопросы, связанные с безопасностью турецких аэропортов и направили соответствующий отчет в правительство.