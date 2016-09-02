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Пошлины на ввоз электромобилей в страны ЕврАзЭС обнулены до 31 августа 2017 года

Экономика и бизнес
2 сентября, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Снижение пошлин должно стимулировать использование экологически чистого транспорта в ЕврАзЭС и создать условия для формирования рынка электромобилей
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ввозные таможенные пошлины на легковые электромобили в страны ЕврАзЭС будут обнулены до 31 августа 2017 года. Ранее это решение принял совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с целью поддержки рынка электромобилей в странах ЕврАзЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Так, ставка таможенной пошлины на легковые электромобили снижается с 17% до 0%, а на грузовые с полной массой до 5 тонн - c 15% до 5%. В ЕЭК отмечают, что рынок электромобилей в странах ЕАЭС пока еще крайне чувствителен к цене. С 1 февраля 2014 г. по 31 декабря 2015 г. на электромобили уже действовала нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. В 2015 году в страны ЕврАзЭС было ввезено 684 электромобиля в основном из США, Китая и Японии, а в январе - апреле 2016 года - лишь 28.

Снижение пошлин должно стимулировать использование экологически чистого транспорта в ЕврАзЭС и создать условия для формирования рынка электромобилей. Широкое использование легковых и грузовых электромобилей также должно привести к развитию объектов зарядной инфраструктуры, отмечали в ЕЭК.

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