Общий госдолг США впервые превысил $19,5 трлн

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Общая сумма государственного долга США впервые превысила $19,5 трлн. Как сообщил Минфин США, этот порог был превзойден накануне. 31 августа сумма долговых обязательств американских властей составила более $19,51 трлн.

Комментируя это известие, сетевое издание The Washington Examiner напоминает, что к моменту прихода к власти действующего президента страны Барака Обамы общий размер госдолга равнялся примерно $10,63 трлн. Таким образом, за неполные восемь лет он почти удвоился. К концу срока пребывания Обамы у власти он, как ожидается, вплотную приблизится к $20 трлн.

Сравнительно с размерами национальной экономики, по оценкам МВФ, госдолг США сейчас составляет 107,5% ВВП. В 1998-2007 годах он в среднем равнялся 60,7%. Сами американские власти как правило используют при подобных оценках лукавую бухгалтерию: сравнивают с ВВП лишь "чистый" госдолг, без учета обязательств правительства по ключевым социальным программам. Но даже у них цифры теперь получаются весьма внушительными - под 77%.

Действие закона о потолке госдолга в США сейчас приостановлено. До 15 марта будущего года правительство вправе занимать столько, сколько ему потребуется для финансирования своей деятельности. Но далее закон снова вступит в силу, и властям необходимо будет либо вновь повышать потолок долга, либо принимать "чрезвычайные" меры. В любом случае это станет одной из ключевых задач будущей новой администрации США и нового состава Конгресса.