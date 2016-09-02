Корпорация развития Дальнего Востока начала проектирование сетей внутри ТОР

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) начало внутри территорий опережающего развития (ТОР) фактическое проектирование сетей, необходимых для создания и работы промышленных парков. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) сообщил генеральный директор КРДВ Денис Тихонов.

"Мы по факту приступили к проектированию всех сетей, которые необходимы для наших промышленных парков в ТОР. Если говорить о таких парках внутри ТОР, то это две площадки в Хабаровском крае: площадка "Ракитное" и площадка "Парус". Это три площадки в Приморье: "Надеждинская", "Большой Камень" и "Михайловская". Это индустриальный парк "Ингалас" в Якутии, там, где мы строим инфраструктуру, и ряд площадок на Камчатке. Вот это зоны, где корпорация обязана подвести инфраструктуру к новым инвестиционным проектам", - сказал он.

Проектирование и реализация

По словам Тихонова, на площадке "Парус" уже ведется проектирование сетей электроснабжения, газоснабжения по технологии технологического присоединения к сетям "Газпром" и ДЭК. На площадке "Ракитное" в Хабаровском крае параллельно с КРДВ сети прокладывают резиденты ТОР.

"По площадкам в Приморском крае у нас также в "Михайловском" уже идет строительство резидентов в разной степени готовности, кто-то уже завершает реализацию проектов, кто-то проектирует и приступает к строительству. В "Большом Камне" схема участия корпорации в том, чтобы помочь построить жилые дома для сотрудников резидента - компании "ДЦСС", - добавил гендиректор КРДВ.

Самая высокая степень готовности инфраструктуры и сетей в Якутии. Четыре предприятия могут завершить строительство объектов уже в этом году.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.