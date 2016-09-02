Железнодорожный мост из ЕАО в КНР будет востребован грузоотправителями Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Трансграничный железнодорожный мост Нижнелениское (РФ, ЕАО) - Тунцзян (КНР, провинция Хэйлунцзян) после завершения строительства будет востребован грузоотправителями из Якутии, Амурской области и Хабаровского края. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил губернатор ЕАО Александр Левинталь.

"Очень важный, значимый объект, который мы здесь на Восточном экономическом форуме будем презентовать, представлять - это строящийся мост Нижнеленинское-Тунцзян. Это пока первый и единственный железнодорожный мост между Россией и Китаем, который будет существовать. На протяжении нескольких тысяч километров нет такого всесезонного перехода. Мост имеет большое значение не только для Еврейской автономной области, но и для Якутии, Хабаровского края, Амурской области", - сказал Левинталь.

По словам губернатора, строительство моста завершится 2 июня 2018 года. По мосту предполагается поставлять железорудный концентрат, который производит Кимкано- Сутарский горно-обогатительный комбинат (Облученский район ЕАО). Интерес к проекту уже проявила республика Якутия, которая планирует направлять по нему уголь на северо-восток Китая, аналогичные потребности есть у грузоотправителей из Амурской области и Хабаровского края.

"Объемные грузы могут пройти только через наш мост. Китайцы соответственно привезут свои грузы в порты ДВ или в западные регионы России, западную Европу. Этот путь находится на Шелковом пути, поэтому имеет важное политическое и экономическое, комплексное значение. Это приращение бизнеса и логистики между Россией и Китаем", - отметил Левинталь.

По оценке главы региона, обслуживание моста создаст новые рабочие места: рядом с переходом реализовывается проект строительства крупного логистического парка и располагается ряд производств, которые войдут в ТОР "Амуро- Хинганская" (создана постановление правительства РФ от 27 августа).

На китайской стороне заканчивают, начинают на российской

Стоимость контракта на строительство моста - около 9 млрд рублей. На 25% мост финансирует Фонд Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). Возврат инвестиций будет идти через оплату тарифа за проезд через мост, срок окупаемости 10-15 лет. "Для инфраструктурных проектов это нормально", - отметил губернатор ЕАО.

Он также рассказал, что до конца года китайская сторона полностью завершит работы на своей части моста, в строительстве российской части китайские компании не участвуют. После завершения строительства моста на российской территории должны быть готовы к работе пограничный переход и таможенный пункт. "Это уже федеральные деньги, они синхронизированы по срокам. Как только сдается мост, все эти объекты уже должны быть готовы", - уточнил Левинталь.

Договоренность о строительстве моста была достигнута в июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме между первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым и первым вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли.

Протяженность железнодорожного мостового перехода через Амур в районе села Нижнеленинское (ЕАО) и города Тунцзян (КНР) - 2,2 км, из них российская часть - 0,3 км. Мост необходим для экспортных поставок железорудного концентрата с Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината (8,3 млн тонн концентрата в год). В КНР он присоединится к железнодорожной линии Сянъянчуань - Хаюйдао, в РФ - к Транссибу

Финансовым оператором проекта до 2014 года был Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), а с 2014 года им стал Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC). Оператором проекта строительства российской части моста является ООО "Рубикон", принадлежит РФПИ, ФРДВ и CIC.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.