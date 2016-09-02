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Цены на нефть замедлили проект ОМЗ и Kerui по производству нефтегазового оборудования

Экономика и бизнес
2 сентября, 2:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Kerui входит в число крупнейших частных компаний Китая, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Снижение цен на нефть замедлило темпы реализации проекта Объединенных машиностроительных заводов (ОМЗ) и китайской корпорации Kerui по налаживанию производства нефтегазового оборудования в России. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Ассоциации по развитию предприятий за рубежом КНР Хэ Чжэньвэй.

"Они (ОМЗ и Kerui) ведут переговоры. Но сейчас основная проблема - после падения цен на нефть наметилось снижение работ по разработке", - сказал он.

В ноябре 2015 года ОМЗ и Kerui подписали протокол о намерениях по производству в РФ нефтегазового оборудования.

Kerui входит в число крупнейших частных компаний Китая, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования. Численность персонала Kerui составляет порядка 8 тыс. человек, основные производственные мощности и головной офис компании расположены в городе Дунъин (восточнокитайская провинция Шаньдун). Kerui располагает дочерними компаниями, сервисными центрами и консигнационными складами запасных частей в 57 странах мира. Клиентами Kerui являются около 200 компаний, включая "Башнефть", "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "ПетроКазахстан", "КазМунайГаз" и "Нафтогаз Украины".

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