Миллер: санкции не скажутся на деятельности "Газпрома"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Санкции не скажутся на деятельности "Газпрома", заявил ТАСС председатель правления газового холдинга Алексей Миллер.

"Санкции на деятельности "Газпрома" не скажутся. "Газпром" работал и будет работать", - сказал он.