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Миллер: санкции не скажутся на деятельности "Газпрома"

Экономика и бизнес
2 сентября, 2:50 UTC+3
Санкции не скажутся на деятельности "Газпрома"
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Санкции не скажутся на деятельности "Газпрома", заявил ТАСС председатель правления газового холдинга Алексей Миллер.

"Санкции на деятельности "Газпрома" не скажутся. "Газпром" работал и будет работать", - сказал он. 

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