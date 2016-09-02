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Эксперт: у российских производителей питания сейчас хороший шанс закрепиться на рынке КНР

Экономика и бизнес
2 сентября, 3:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Сейчас хороший период для российских товаров - они и хорошего качества, и недорогие", - заявил генеральный секретарь Ассоциации по развитию предприятий за рубежом КНР Хэ Чжэньвэй
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. У российских производителей продуктов питания сейчас хороший шанс для закрепления на рынке КНР, и им следует в течение ближайших одного-двух лет расширить там свое присутствие. Об этом заявил ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный секретарь Ассоциации по развитию предприятий за рубежом КНР Хэ Чжэньвэй.

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© Донат Сорокин/ТАСС
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"Сейчас хороший период для российских товаров - они и хорошего качества, и недорогие. Если поддерживать этот тренд, то он будет длиться достаточно долго и будет способствовать увеличению объему двусторонней торговли наших стран", - полагает он.

"Это очень хороший шанс. Российским компаниям необходимо его использовать для занятия своей ниши на китайском рынке, ведь нынешний благоприятный период не будет длиться вечно", - добавил секретарь Ассоциации по развитию предприятий за рубежом КНР.

По его словам, если продажи будут расти, то это придет к притоку китайских инвестиций. "У российских компаний есть один-два года для закрепления на китайском рынке. К тому моменту российский товар должен стать на китайском рынке брендом, иначе российская продукция будет вытеснена с нашего рынка производителями из других стран", - резюмировал он.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. На форуме будут обсуждаться механизмы поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента РФ Владимира Путина, премьера Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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