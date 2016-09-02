Эксперт: у российских производителей питания сейчас хороший шанс закрепиться на рынке КНР

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. У российских производителей продуктов питания сейчас хороший шанс для закрепления на рынке КНР, и им следует в течение ближайших одного-двух лет расширить там свое присутствие. Об этом заявил ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный секретарь Ассоциации по развитию предприятий за рубежом КНР Хэ Чжэньвэй.

"Сейчас хороший период для российских товаров - они и хорошего качества, и недорогие. Если поддерживать этот тренд, то он будет длиться достаточно долго и будет способствовать увеличению объему двусторонней торговли наших стран", - полагает он.

"Это очень хороший шанс. Российским компаниям необходимо его использовать для занятия своей ниши на китайском рынке, ведь нынешний благоприятный период не будет длиться вечно", - добавил секретарь Ассоциации по развитию предприятий за рубежом КНР.

По его словам, если продажи будут расти, то это придет к притоку китайских инвестиций. "У российских компаний есть один-два года для закрепления на китайском рынке. К тому моменту российский товар должен стать на китайском рынке брендом, иначе российская продукция будет вытеснена с нашего рынка производителями из других стран", - резюмировал он.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. На форуме будут обсуждаться механизмы поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента РФ Владимира Путина, премьера Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

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