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Второй Восточный экономический форум начал работу во Владивостоке

Экономика и бизнес
2 сентября, 3:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
В течение двух дней представители бизнеса и власти заключат 142 соглашения на общую сумму 1,6 трлн рублей
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© Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Второй Восточный экономический форум открылся  во Владивостоке. В течение двух дней представители бизнеса и власти заключат 142 соглашения на общую сумму 1,6 трлн рублей, сообщил на церемонии открытия форума полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, председатель оргкомитета форума ВЭФ Юрий Трутнев.

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"Готовясь к форуму, мы понимали, что главная тема остается неизменной - мы говорим о привлечении инвестиций и создании новых крупных проектов на Дальнем Востоке. На Первом ВЭФ было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 трлн рублей. Из них 1,116 трлн рублей уже стали заключенными контрактами. Проекты на более 600 млрд рублей прошли стадию проектирования и находятся на стадии строительно-монтажных работ", - сказал Трутнев.

"Во время второго ВЭФ мы подготовили к подписанию 140 соглашений на общую сумму 1,6 трлн рублей. Ко Второму форуму мы подготовили новые инструменты - инвестиционная система "Восток", Евразийский алмазный центр, механизм инвестиционного распределения квот в рыбной отрасли", - сказал Трутнев. Второй Восточный экономический форум покажет гостям и инвесторам эффективность новых экономических механизмов государственной политики на Дальнем Востоке. Форум, который проходит под девизом "Открывая Дальний Восток", посвящен интеграции территории в систему экономических связей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Площадка, где будет обсуждаться инвестиционный потенциал региона, в этом году соберет почти в 1,5 раза больше гостей, чем в 2015 году, - заявлено порядка 2,5 тыс. участников. ВЭФ посетят лидеры трех стран: президенты РФ Владимир Путин и Южной Кореи Пак Кын Хе, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, топ-менеджеры 57 иностранных компаний из 28 стран мира, первые лица более чем 200 российских компаний.

В программу форума вошли более полусотни мероприятий, включая пять бизнес-диалогов между странами: Россия - КНР, Россия - Республика Корея, Российско-японский бизнес-форум, Россия - АСЕАН, Россия - Германия. Работать форум будет два дня - 2 и 3 сентября.

Форум проходит на острове Русский в зданиях Дальневосточного федерального университета (ДФУ). Начало учебного года из-за форума перенесено на 12 сентября, а студенты, прошедшие специальную подготовку, сейчас в качестве волонтеров помогают гостям и участникам ВЭФ. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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