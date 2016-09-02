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Росрыболовство выставит на торги почти 11 тыс. га в Приморье для выращивания устриц

Экономика и бизнес
2 сентября, 3:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК
Распределение участков позволит в 2016 году увеличить площади под проекты в Приморском крае на 50%
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/ Федеральное агентство по рыболовству с сентября выставит на торги более 10,8 тысяч гектаров для выращивания морепродуктов в акватории Японского моря, заявил ТАСС глава ведомства Илья Шестаков.

По его словам, распределение участков позволит в 2016 году увеличить площади под проекты в Приморском крае на 50%, до 33,6 тыс. гектаров. На новых участках будут выращиваться приморский гребешок, морской серый еж, дальневосточный трепанг, тихоокеанская мидия, гигантская устрица.

"Формирование новых перспективных участков открывает дорогу для заинтересованных в развитии марикультуры на Дальнем Востоке инвесторов. Эта программа является часть общей стратегии развития отрасли", - сказал Шестаков на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

"Аукционы пройдут в понятном, открытом режиме. Распределение участков позволит очень значительно уже в этом году увеличить площади. Как только инвесторы получат участки, им предстоит самая ответственная работа - выстраивание производства на полученных акваториях", - добавил глава Росрыболовства.

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