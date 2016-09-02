Больше 520 млрд руб. инвестиций привлечено ТОР и свободным портом Дальнего Востока

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Больше 520 млрд рублей инвестиций и 176 резидентов привлечено территориями опережающего развития (ТОР) и проектом свободного порта во Владивостоке. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Денис Тихонов.

"Если говорить про оба режима - и порт, и ТОР - то у нас сегодня 176 резидентов. Объем инвестиций по ним составляет чуть больше 520 млрд рублей. Из них где-то 12-14 предприятий с иностранным участием, по заявкам - 26 компаний с иностранным участием заявились. И мы надеемся, что все они в ближайшем будущем, после каких-то дополнительных согласительных процедур, которые мы ведем с бизнесом, разъясняя порядок в РФ, помогая им оформить документы, они все станут резидентами", - сказал он.

По словам Тихонова, в структуре инвестиций региона преобладают инвестиции российских компаний. Он также отметил, что планируемая сумма инвестиций 26 компаний с иностранным участием, которые подали заявки, составляет 225 млрд рублей.

"Любой рубль, принесенный на ТОР или в порт, такой же ценный, будь он от отечественной компании или иностранной. Но, в целом, нам интересно внимание наших зарубежных партнеров. Потому что емкость их финансовых рынков конечно превышает возможности отечественного бизнеса", - отметил генеральный директор КРДВ.

Эффективная оценка

Эффективность освоения привлеченных инвестиций на территориях промышленных парков и ТОР будет оцениваться по системе KPI, сообщил гендиректор корпорации.

"У нас, конечно, есть KPI, который выставлен в каждый институт развития. И в корпорации эти показатели есть, но я бы сейчас не хотел о них говорить, потому что прогнозирование - дело неблагодарное, и мы за этот год убедились, что в некоторых прогнозах мы ошиблись в разы. Занизили себе план, и реально на конец года по некоторым позициям у нас объем инвестиций превысил ожидания", - сказал Тихонов. По некоторым показателям ожидания были, наоборот, немного завышены, добавил он.

Тихонов отметил, что в этом году через программы и проекты всех институтов развития региона на Дальний Восток привлечено 1,6 трлн рублей. В 2017 году эту сумму планируется увеличить до 1,8 трлн рублей.

Туризм в свободном порте

Появление новых резидентов, которые займутся реализацией туристических проектов, ожидается на территории муниципалитетов Камчатки, включенных в состав свободного порта Владивосток.

"У каждого из портов есть своя специализация. Мы вместе с региональными властями на Камчатке очень рассчитываем, что данный режим поможет развиваться туризму еще быстрее, чем это происходит сегодня. Потому что режим свободного порта на территории морского порта, воздушного порта и с потенциалом введения как раз безвизового режима для иностранцев может оказать существенное влияние на развитие туризма и рост туристического потока", - сказал генеральный директор КРДВ.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" - управляющая компания, которая создана правительством РФ в мае 2015 года для управления территориями опережающего социально-экономического развития и свободным портом Владивосток.