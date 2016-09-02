Донской: Россия вошла в число стран - лидеров по объемам добычи золота

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия вошла в число стран - лидеров по объемам добычи рудного золота, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на Восточном экономическом форуме.

"За последние пять лет в целом по стране достигнуто расширенное и простое воспроизводство по титану, молибдену, урану, вольфраму, меди, сурьме, никелю, цементному сырью и рудному золоту. Прирост запасов по рудному золоту особенно важен, поскольку по объемам его добычи Россия вошла в число стран-лидеров", - сказал министр.

При этом Донской отдельно остановился на объеме полезных ископаемых в Дальневосточном регионе, доля которого в запасах страны по олову превышает 90%, по алмазам - составляет более 75%, золоту - 42% . Он добавил, что доля добычи олова в регионе достигает 100%, алмазов - 88%, серебра - 63%, вольфрама - 56%, золота - 51%.

Более 550 участков недр, содержащих запасы каменного угля, золота, серебра и других полезных ископаемых, было предоставлено за последние четыре года по итогам торгов, добавил министр.

"Реализация инвесторам на торгах участков недр, содержащих запасы и ресурсы полезных ископаемых, - важнейший инструмент повышения инвестиционной активности. Следует отметить постоянный интерес к проведению аукционов и конкурсов на участки недр. За последние четыре года, включая первое полугодие текущего года, по итогам торгов предоставлено более 550 участков недр, содержащих значительный объем полезных ископаемых", - сказал он.

Министр напомнил, что с 2014 г. на "полную мощность" заработал заявительный принцип предоставления прав пользования на геологическое изучение участков недр, содержащих ресурсы твердых полезных ископаемых категории Р-3.

"В соответствии с этим принципом, право на геологическое изучение может получить любое заинтересованное лицо в порядке первоочередности, не более трех участков в одни руки площадью до 100 кв. км каждый", - добавил глава Минприроды.

По словам Донского, во втором полугодии текущего года и в 2017 г. также пройдет ряд аукционов и конкурсов на участки недр, содержащих запасы и ресурсы россыпного и коренного золота, титана, апатитов и алунитов.