Левинталь: количество площадок и проектов в ТОР "Амуро-Хинганская" в ЕАО может вырасти

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Количество площадок и проектов в ТОР "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области может вырасти уже в 2017 году, сейчас в ТОР три площадки с объемом заявленных инвестиций около 17 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Левинталь в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"В регионе есть перспективные проекты и площадки, которые пока находятся на начальной стадии и не вошли в ТОР "Амуро-Хинганская". Мы планируем в дальнейшем включить эти площадки в состав территории опережающего развития", - сказал Левинталь. Общий объем заявленных инвестиций по четырем площадка ТОР - около 17 млрд рублей.

В Ленинском районе на площадке "Амурская" планируется создание комплексного производства, включающего предприятия по переработке сои, древесины, гостиничный и выставочно-ярмарочный комплексы. В Октябрьском районе на площадке "Союзная" предполагается создание предприятия по добыче и обогащению графитовой руды. На площадке "Унгун" планируется создание перегрузочного комплекса на одноименной железнодорожной станции для отгрузки графитового концентрата. Еще на одной площадке "БирЗМ" в Биробиджане запланировано строительство завода по производству металлоконструкций объемом 30 тыс. тонн в год.

По словам Левинталя, при формировании территории опережающего развития в области изначально были отобраны восемь площадок. "По мере отработки проектов, получения документов, подтверждения инвесторов по наличию реальных финансовых ресурсов, подготовки сметной документации, некоторые площадки отпали. Но они отпали не потому, что они не важны", - отметил глава региона.

Губернатор ЕАО рассказал о одном из таких проектов - это проект по производству из графита, который будет добываться на месторождении "Союзное", ионо-литиевых аккумуляторов для электромобилей в Биробиджане. "Это очень перспективная тема, связана с экологическими проектами. Но пока решили его не вставлять на площадку в городе Биробиджане. Добыча будет идти в Октябрьском районе, перегрузка в Ленинском, а проект в Биробиджане пока на самой начальной стадии. Но это очень интересный проект", - добавил Левинталь.

От графита и металлоконструкций до переработки сои

По словам главы региона, уникальное месторождение графита "Союзное" считается одним из лучших в мире по кристаллизации и концентрации этого полезного ископаемого. Реализовать проект на площадке "Союзная" намерена московская компания "Магнезит", и он находится в высокой степени готовности.

"Инвестор уже строит там дороги, а строительство непосредственно обогатительной фабрики начинается с 2017 года. В течение двух лет предполагается ее построить, весь добывающий комплекс", - рассказал Левинталь. Кроме того, компания строит терминал по перевалке графитового концентрата на железнодорожной станции "Унгун".

Под Биробиджаном в рамках ТОР строится целый завод по изготовлению металлоконструкций. "Это очень важно, потому сейчас очень много предприятий строится в сельском хозяйстве, в промышленности, в других отраслях. Им требуются помещения и здания быстровозводимые", - отметил губернатор ЕАО. По его словам, завод завершает строительство новых мощностей и уже участвует в строительстве целлюлозно-картонного комбината в Забайкалье. "Они смогут выпускать конструкции, которые используются при строительстве спортивных комплексов, коровников, свинарников, промышленных цехов", - добавил Левинталь.

"Еще один проект (площадка "Амурская") связан с китайскими компаниями, он будет реализован на территории рядом с мостом Нижнеленинское (ЕАО)-Тунцзян (КНР). Это будет многопрофильное предприятие, - уточнил глава региона. - На Дальнем Востоке мы занимаем третье место после Амурской области и Приморского края по производству сои. Сегодня соя в большинстве своем в сыром виде уходит в Китай, мы хотим, чтобы у нас была добавленная стоимость, рабочие места".

По словам Левинталя, инвестиции в создание производств на площадке "Амурская" будут вкладываться китайской стороной. "Будет деревообрабатывающее предприятие построено с глубокой переработкой древесины, гостиничные, выставочные комплексы, складские помещения и целый ряд вспомогательной инфраструктуры", - отметил губернатор ЕАО. Всего у новой ТОР пять потенциальных резидентов.

Тринадцатая ТОР на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в ЕАО ТОР "Амуро-Хинганская" 27 августа. ТОР создается на территориях города Биробиджан, Ленинского и Октябрьского муниципальных районов ЕАО. Помимо границ ТОР, постановление определяет виды экономической деятельности, при проведении которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов (500 тыс. руб.).

По оценке Минвостокразвития, в результате реализации инвестпроектов на ТОР "Амуро-Хинганская" будет создано более 1 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней за 2016-2025 годы составят 11,2 млрд рублей. При этом размер предоставленных налоговых льгот инвесторам за указанный период превысит 8 млрд рублей. Амуро- Хинганская ТОР стала тринадцатой на Дальнем Востоке РФ.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.