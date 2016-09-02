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Галушка: Минвостокразвития за год увеличит объем инвестиций в проекты до 2,9 трлн руб.

Экономика и бизнес
2 сентября, 4:05 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"География инвестиций - все без исключения 9 регионов Дальневосточного федерального округа", - заявил глава ведомства Александр Галушка
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока рассчитывает в течение года увеличить число новых инвестиционных проектов с нынешних 316 до 500 на общую сумму 2,9 трлн рублей. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на церемонии открытия второго Восточного экономического форума во Владивостоке.

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"Сегодня (мы имеем - прим. ТАСС) совокупно 316 проектов с объемом инвестиций 1 трлн 64 млрд рублей. Это новые проекты новой экономики Дальнего Востока. География инвестиций - все без исключения 9 регионов Дальневосточного федерального округа. (…) Теперь мы рассчитываем на 500 новых проектов с объемом инвестиций 2,9 трлн рублей", - сказал Галушка.

По его словам, к осени 2017 года министерство намерено запустить упрощенный визовый режим для иностранцев и создать устойчивый механизм докапитализации Фонда инвестиций Дальнего Востока за счет прироста налоговых платежей.

"В следующем году начнется снижение цены электроэнергии на Дальнем Востоке: за два года она достигнет среднероссийского уровня - это на сегодняшний день 3,19 руб. Это одна из лучших цен в Азиатского-Тихоокеанском регионе, которая будет доступна любому инвестору, приходящему сюда работать. Хотим ввести новые механизмы привлечения инвестиций в таких важных для Дальнего Востока отраслях как рыба, лес и медицина", - добавил министр.

Форум проходит на острове Русский в зданиях Дальневосточного федерального университета (ДФУ). Начало учебного года из-за форума перенесено на 12 сентября, а студенты, прошедшие специальную подготовку, сейчас в качестве волонтеров помогают гостям и участникам ВЭФ.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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