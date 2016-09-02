Галушка: Минвостокразвития за год увеличит объем инвестиций в проекты до 2,9 трлн руб.

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока рассчитывает в течение года увеличить число новых инвестиционных проектов с нынешних 316 до 500 на общую сумму 2,9 трлн рублей. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на церемонии открытия второго Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Сегодня (мы имеем - прим. ТАСС) совокупно 316 проектов с объемом инвестиций 1 трлн 64 млрд рублей. Это новые проекты новой экономики Дальнего Востока. География инвестиций - все без исключения 9 регионов Дальневосточного федерального округа. (…) Теперь мы рассчитываем на 500 новых проектов с объемом инвестиций 2,9 трлн рублей", - сказал Галушка.

По его словам, к осени 2017 года министерство намерено запустить упрощенный визовый режим для иностранцев и создать устойчивый механизм докапитализации Фонда инвестиций Дальнего Востока за счет прироста налоговых платежей.

"В следующем году начнется снижение цены электроэнергии на Дальнем Востоке: за два года она достигнет среднероссийского уровня - это на сегодняшний день 3,19 руб. Это одна из лучших цен в Азиатского-Тихоокеанском регионе, которая будет доступна любому инвестору, приходящему сюда работать. Хотим ввести новые механизмы привлечения инвестиций в таких важных для Дальнего Востока отраслях как рыба, лес и медицина", - добавил министр.

Форум проходит на острове Русский в зданиях Дальневосточного федерального университета (ДФУ). Начало учебного года из-за форума перенесено на 12 сентября, а студенты, прошедшие специальную подготовку, сейчас в качестве волонтеров помогают гостям и участникам ВЭФ.

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