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"Полюс" получит 9,9 млрд руб. господдержки на освоение Наталкинского месторождения

Экономика и бизнес
2 сентября, 4:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 98,4 млрд рублей.
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка и гендиректор компании "Полюс" Павел Грачев подписали соглашение о предоставлении компании субсидии в размере 9,9 млрд рублей на строительство рудника на Наталкинском месторождении золота в Магадане, передает корр. ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 98,4 млрд рублей.

Годовая мощность предприятия превысит 13 тонн золота в год. Планируется, что в результате реализации проекта будет создано более 1,9 тыс. новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что правительственная подкомиссия по развитию Дальнего Востока одобрила предоставление инфраструктурной поддержки "Полюсу". Бюджетные средства будут направлены на создание инфраструктуры для реализации проекта по добыче золота.

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