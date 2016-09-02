Китайская China-Europe Agriculture в 2017 году импортирует из РФ 1 млн тонн сои

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Китайская China-Europe Agriculture Development планирует вырастить на территории России и вывезти в Китай 1 млн тонн сои в 2017 году. Об этом ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) сообщил исполнительный директор компании Лю Хуаньлинь.

"Нам интересна соя, мы планируем в 2017 году импортировать 1 млн тонн. А через 3-5 лет - 10 млн тонн сои. Сейчас это основное направление для нас", - сказал он.