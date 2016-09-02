Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казначейский пакет акций "Русгидро" могут выкупить российские госбанки

Экономика и бизнес
2 сентября, 4:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Как сообщил член правления, первый замгендиректора "Русгидро" Джордж Рижинашвили, средства от продажи казначейского пакета будут направлены на рефинансирование задолженности
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Казначейский пакет акций "Русгидро" могут выкупить российские госбанки, заявил журналистам глава компании Николай Шульгинов.

"Мы рассматриваем и продажу казначейского пакета, и выкуп акций банками с госучастием и в том числе продажу пакета акций инвестору в виде японских компаний", - сказал он.

Как сообщил член правления, первый замгендиректора "Русгидро" Джордж Рижинашвили, средства от продажи казначейского пакета будут направлены на рефинансирование задолженности.

Смотрите также
Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов и Михаил Коденко (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между в рамках II Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, 1 сентября
Завод метана, мегаферма на экспорт и геотермальная энергетика - первые результаты ВЭФ

Как ранее сообщал ТАСС, 4,8 процентный казначейский пакет акций компании "Русгидро" может быть продан японской компании Mitsui. Кроме того, стало известно, что "Русгидро" и японский банк JBIC подписали меморандум о приобретении до 4,88% казначейских акций компании.

Японские компании до конца марта 2017 года проведут экспертизу "РусГидро" для определения перспективных проектов, следует из материалов российской компании. "Продолжаем технический и экономический анализ компании "РусГидро". Мы считаем, что по окончании финансового года (японского) в марте мы окончательно примем решение и после этого подпишем обязывающие соглашения", - сказал сегодня журналистам Шульгинов в ходе Восточного экономического форума.

"РусГидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,5 ГВт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
3
Моргулов: США "неспроста" расширили санкционный список против России
4
Новак: РФ не планирует восстанавливать трехсторонние отношения с Украиной и ЕК
5
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
6
Взрыв на мысе Канаверал: SpaceX потеряла ракету и спутник связи
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама