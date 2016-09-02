ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Казначейский пакет акций "Русгидро" могут выкупить российские госбанки, заявил журналистам глава компании Николай Шульгинов.

"Мы рассматриваем и продажу казначейского пакета, и выкуп акций банками с госучастием и в том числе продажу пакета акций инвестору в виде японских компаний", - сказал он.

Как сообщил член правления, первый замгендиректора "Русгидро" Джордж Рижинашвили, средства от продажи казначейского пакета будут направлены на рефинансирование задолженности.

Как ранее сообщал ТАСС, 4,8 процентный казначейский пакет акций компании "Русгидро" может быть продан японской компании Mitsui. Кроме того, стало известно, что "Русгидро" и японский банк JBIC подписали меморандум о приобретении до 4,88% казначейских акций компании.

Японские компании до конца марта 2017 года проведут экспертизу "РусГидро" для определения перспективных проектов, следует из материалов российской компании. "Продолжаем технический и экономический анализ компании "РусГидро". Мы считаем, что по окончании финансового года (японского) в марте мы окончательно примем решение и после этого подпишем обязывающие соглашения", - сказал сегодня журналистам Шульгинов в ходе Восточного экономического форума.

"РусГидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,5 ГВт.