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Минтруд РФ не поддерживает предложения ЦБ по реформе накопительной части пенсии

Экономика и бизнес
2 сентября, 4:18 UTC+3
По мнению главы ведомства Максима Топилина, накопительная система предусматривает, что человек должен сам решать, сколько процентов он хочет дополнительно отчислять на старость
Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минфин России и ЦБ РФ предлагают реформировать накопительный элемент пенсии таким образом, чтобы отчисления на накопительную часть шли с зарплаты работника помимо обязательных 22%. Минтруд такой вариант не поддерживает. Об этом ТАСС заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Мы видели только этот вариант от них. Такой вариант, который сейчас предлагает ЦБ, мы не поддержим. Добровольная накопительная система предусматривает, что человек должен сам решать, сколько процентов он хочет дополнительно отчислять на старость, помимо тех 22%, которые платит за него работодатель", - добавил министр.

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Страны
Россия Восточный экономический форум 2016
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич
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