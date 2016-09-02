МЭР: РФ ждет от ЕС сигнала для начала переговоров об экономическом сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Быстрое восстановление досанкционного объема торговооборота РФ с Евросоюзом (ЕС) маловероятно. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев.

"Пик нашего товарного торгового оборота с ЕС был в 2013 году, тогда товарооборот достигал $436 млрд, объем прямых инвестиций превышал $350 млрд. Конечно же, к этому потенциалу мы быстро в настоящее время не подойдем. Подойдем ли вообще? Это зависит от целого ряда факторов", - сказал Лихачев.

Тенденция снижения товарооборота произошла не только в связи с "осложнением на политическом уровне", но в свете объективных причин: снижение цен на многие товары экспорта РФ, валютные колебания и так далее.

"Без внятного политического сигнала, без серьезного концептуального разворота в отношении Москвы - Брюсселя конечно же не будет возврата к тем амбициозным цифрам", - считает Лихачев.

Ранее сообщалось, что сальдо торгового баланса РФ и Евросоюза, по данным ФТС. за первое полугодие 2016 года остается положительным, однако профицит снизился примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $29,1 млрд.

По данным ФТС, внешнеторговый оборот РФ и стран Евросоюза за первое полугодие 2016 года снизился на $32,2 млрд и составил $91,4 млрд. В том числе, в первом полугодии 2016 года импорт из стран ЕС в РФ составил $31,1 млрд (сокращение на $1,3 млрд), экспорт - $60,3 млрд (сокращение на $30,8 млрд).