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МЭР надеется решить вопрос по финансированию поддержки МСП в течение полутора месяцев

Экономика и бизнес
2 сентября, 4:30 UTC+3
Замминистра Олег Фомичев напомнил, что в эти годы объем финансирования был на уровне 22 млрд рублей
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России рассчитывает урегулировать вопрос по финансированию программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) до внесения проекта федерального бюджета на 2017 год в Госдуму. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Мы сейчас будем в рамках приоритетного проекта правительства, а малый бизнес попал в число приоритетных проектов, стараться увеличить этот объем финансирования дополнительно. Мы считаем правильным вернуться на уровень 2014-2015 годов. У нас не так много времени осталось до принятия бюджета, по сути - до внесения проекта бюджета в Госдуму, то есть месяц - полтора максимум", - сказал Фомичев.

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Замминистра напомнил, что в эти годы объем финансирования был на уровне 22 млрд рублей.

Ранее Минфин РФ предложил в 2017 году втрое сократить предельные расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства - с 12,1 млрд рублей до 4,6 млрд рублей. Недостаток средств, по расчетам ведомства, может восполнить бюджет Корпорации МСП, на счетах которой на 1 мая 2016 года находилось неиспользованные 37 млрд рублей.

Однако Минэкономразвития считает сокращение средств неприемлемым. По данным газеты "Коммерсант", глава ведомства Алексей Улюкаев попросил первого вице-премьера Игоря Шувалова не только не допустить этого, но и увеличить финансирование программы на 2017-2019 годы до 23 млрд рублей ежегодно.

Все бизнес-объединения также выступили против сокращения госпрограмм поддержки малого и среднего предпринимательства из-за сложной ситуации в российской экономике.

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