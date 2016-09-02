Миллер: "Газпром" изучает проекты газовой генерации в Турции

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" и Турция договорились, что в ближайшее время холдинг получил разрешения на изыскания для проекта газопровода "Турецкий поток", а также изучит проекты газовой генерации в его рамках, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы договорились о том, что в самое кратчайшее время - самое-самое - "Газпром" получит разрешения на изыскания в турецкой экономической зоне и изыскания на берегу Турции под береговую инфраструктуру, под приемный терминал проекта "Турецкий поток". А также получит подтверждение, что все разрешения, которые были выданы в свое время "Газпрому" на "Южный поток" в турецкой экономической зоне, будут действительны для "Турецкого потока", - сказал он.