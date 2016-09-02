Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Миллер: "Газпром" изучает проекты газовой генерации в Турции

Экономика и бизнес
2 сентября, 4:36 UTC+3
Глава компании Алексей Миллер отметил, что "Газпром" в самое кратчайшее время получит разрешения на изыскания в турецкой экономической зоне и изыскания на берегу Турции
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" и Турция договорились, что в ближайшее время холдинг получил разрешения на изыскания для проекта газопровода "Турецкий поток", а также изучит проекты газовой генерации в его рамках, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы договорились о том, что в самое кратчайшее время - самое-самое - "Газпром" получит разрешения на изыскания в турецкой экономической зоне и изыскания на берегу Турции под береговую инфраструктуру, под приемный терминал проекта "Турецкий поток". А также получит подтверждение, что все разрешения, которые были выданы в свое время "Газпрому" на "Южный поток" в турецкой экономической зоне, будут действительны для "Турецкого потока", - сказал он. 

Смотрите также

Путин: Россия знает о готовности Болгарии вернуться к "Южному поток", но нужны гарантии
Турция в ближайшее время выдаст все разрешения для начала реализации "Турецкого потока"
Главы "Газпрома" и минэнерго Турции обсудили "Турецкий поток" и арбитраж по ценам на газ
"Газпром" в среду проведет переговоры в Турции о возобновлении "Турецкого потока"
Коболев: реализация "Турецкого потока" будет иметь негативные последствия для Украины

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Турция Россия Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
3
Моргулов: США "неспроста" расширили санкционный список против России
4
Новак: РФ не планирует восстанавливать трехсторонние отношения с Украиной и ЕК
5
Взрыв на мысе Канаверал: SpaceX потеряла ракету и спутник связи
6
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
7
Общий госдолг США впервые превысил $19,5 трлн
Темы дня
Реклама