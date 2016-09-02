Встреча Новака и замглавы ЕК Шефчовича может состоятся в конце сентября - начале октября

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Встреча министра энергетики России Александра Новака и заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергетического союза Мароша Шефчовича может состояться в конце сентября - начале октября. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго РФ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Пока окончательной даты нет. Возможно, что в конце сентября или начале октября", - сказал он, отвечая на вопрос о дате встречи с Шефчовичем.

Ранее сообщалось, что Марош Шефчович 11-12 сентября проведет в Москве переговоры по газу.

Регулярные трехсторонние консультации между Россией, ЕС и Украиной о поставках газа на Украину и транзиту в Европу начались в мае 2014 года после того, как Россия отменила скидку на газ для Украины. Летом 2014 года "Газпром" перешел на режим поставок по предоплате. Осенью 2015 года России удалось отстоять в "зимнем пакете" условие поквартального установления цены на газ. При этом "Газпром" не стал применять условие "бери или плати" в зимний период 2015-2016 годов, как это делал ранее, позволив Украине избежать санкций за недостаточную выборку газа.

Срок действия "зимнего пакета", в котором Украине была предоставлена скидка на первый квартал 2016 года в размере $17,77 от цены за один кубометр, истек 31 марта.

После этого Европейская комиссия выступила с рекомендацией Киеву и Москве провести в ближайшее время переговоры по поставкам природного газа, но конкретной даты переговоров до сих пор не было.