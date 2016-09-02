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Корпорация МСП и корейская корпорация SBC подписали меморандум по поддержке малого бизнеса

Экономика и бизнес
2 сентября, 4:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Стороны будут взаимодействовать по вопросам обмена информацией и наилучшими практиками в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса обеих стран
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Корпорация по развитию малого и среднего бизнеса Республики Корея (SBC) подписали  в рамках деловой программы Восточного экономического форума меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает развитие сотрудничества сторон с целью поддержки и развития малых и средних предприятий.

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© Стоян Васев/ТАСС
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Со стороны SBC меморандум подписал президент Лим Че-Ун, со стороны Корпорации МСП - генеральный директор Александр Браверман.

Стороны будут взаимодействовать по вопросам обмена информацией и наилучшими практиками в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса обеих стран, а также оказывать содействие увеличению инвестиционного сотрудничества в сфере трансфера технологий, созданию совместных предприятий и стратегических альянсов.

"Потенциал двустороннего экономического сотрудничества между нашими странами в настоящее время реализован не полностью, что, в первую очередь, свидетельствует о наличии новых перспективных направлений для взаимодействия, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. - Меморандум предполагает работу, направленную на укрепление бизнес-интеграции субъектов МСП России и Республики Корея и вывод ее на новый качественный уровень, в том числе за счет повышения информированности предпринимателей о существующих возможностях сотрудничества, а также всесторонней поддержки совместных проектов".

Взаимодействие в рамках меморандума будет осуществляться в формате предоставления услуг по сопровождению проектов - от определения подходящих бизнес- партнеров до подписания соглашений о сотрудничестве между компаниями двух стран. Помимо этого, будут рассмотрены возможности для предоставления финансовой поддержки бизнес- проектам, реализуемым совместно малыми и средними предприятиями Республики Корея и Российской Федерации.

Корпорация МСП и SBC также планируют информировать друг друга о действующих программах поддержки стартапов и начинающих предпринимателей, проводить совместные семинары и мероприятия в формате биржи деловых контактов в обеих странах в целях обеспечения дополнительных возможностей для различных видов сотрудничества.

Меморандум вступил в силу с даты подписания и будет действовать в течение трех лет.

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