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Японская Mitsui готова инвестировать в проект "Сахалин-3"

Экономика и бизнес
2 сентября, 5:17 UTC+3
Компания Mitsui - один из крупнейших инвесторов в российскую экономику среди японских корпораций
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ЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Японская Mitsui готова инвестировать в проект "Сахалин-3", заявил генеральный директор Mitsui & Co Moscow LLC Хироси Мэгуро, выступая на сессии в рамках ВЭФ.

"Мы заинтересованы и в проекте "Сахалин-3", так как (газа - прим. ред.) с "Сахалина-2" не хватает. Мы готовы инвестировать и в "Сахалин-3", - сказал он, отметив, что объем инвестиций уточняется с "Газпромом".

Компания Mitsui - один из крупнейших инвесторов в российскую экономику среди японских корпораций. По ее собственным данным, общий объем инвестиций в РФ превысил $3 млрд. Самый крупный проект, в котором компания принимает участие, - "Сахалин-2".

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