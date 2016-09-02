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ЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Японская Mitsui готова инвестировать в проект "Сахалин-3", заявил генеральный директор Mitsui & Co Moscow LLC Хироси Мэгуро, выступая на сессии в рамках ВЭФ.
"Мы заинтересованы и в проекте "Сахалин-3", так как (газа - прим. ред.) с "Сахалина-2" не хватает. Мы готовы инвестировать и в "Сахалин-3", - сказал он, отметив, что объем инвестиций уточняется с "Газпромом".
Компания Mitsui - один из крупнейших инвесторов в российскую экономику среди японских корпораций. По ее собственным данным, общий объем инвестиций в РФ превысил $3 млрд. Самый крупный проект, в котором компания принимает участие, - "Сахалин-2".