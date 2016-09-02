Три резидента ТОР "Беринговский" на Чукотке вложат 11 млрд рублей инвестиций

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Три резидента ТОР "Беринговский" в Чукотском автономном округе вложат 11 млрд рублей инвестиций и создадут около 1 тыс. новых рабочих мест. Соответствующие соглашения компании "Порт Угольный", "Берингпромуголь" и "Канчалано-Амгуэмская площадь" подписали с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) во время второго Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает пресс-служба КРДВ.
"Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашение с компаниями "Порт Угольный", "Берингпромуголь" и "Канчалано-Амгуэмская площадь" об осуществлении деятельности в ТОР "Беринговский". Общая сумма инвестиций по проектам составит 11 млрд рублей, будет создано 852 новых рабочих места", - говорится в сообщении.
Наиболее крупными инвесторами станут компании "Порт Угольный" и "Берингпромуголь". Они суммарно вложат около 8,5 млрд рублей инвестиций. "Порт Угольный" займется техническим перевооружением морского порта Беринговский для увеличения экспорта угля в период летней навигации до 750 тыс. тонн, а также приемки 250 двадцатифутовых контейнеров; также она планирует начать экспортировать уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Берингпромуголь" будет добывать коксующийся уголь на Амаамском месторождении.
"Компании "Берингпромуголь" и "Порт Угольный" - якорные резиденты, которые будут развивать угольную промышленность в Чукотском автономном округе. Статус резидента позволит значительно сократить финансовые издержки при реализации проектов и уменьшить сроки окупаемости на 3 года", - заявил генеральный директор компаний Денис Курочкин.
Третьим резидентом ТОР стала компания "Канчалано-Амгуэмская площадь". Она завершит геологоразведочные работы и введет в промышленную эксплуатацию месторождение золота и серебра "Жильное", создав 312 рабочих мест. Инвестиции в проект составят более 2,5 млрд рублей.
Второй Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. В нем принимают участие не менее 2,4 тыс. человек, ожидаются делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.