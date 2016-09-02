Текслер: необходимо запустить новую систему налогообложения нефтяной отрасли с 2017 года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Необходимо запустить новую систему налогообложения нефтяной отрасли с 2017 г., заявил ТАСС первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер.

"Мы считаем, что это не просто реально, а необходимо сделать," - сказал он, отвечая на вопрос о том, реально ли запустить новую налоговую систему в нефтяной отрасли с будущего года.