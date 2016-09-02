Корпорация МСП подписала меморандум о сотрудничестве с КНР по развитию малого бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Китайская Ассоциация развития и планирования деятельности предприятий за рубежом подписали в рамках деловой программы Восточного экономического форума меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает содействие в рамках реализации совместных международных проектов, торгово-производственной и научно- технической кооперации, в том числе в сфере высоких технологий и инноваций.

В соответствии с меморандумом, стороны будут обмениваться опытом и делиться лучшими практиками по ключевым направлениям развития сотрудничества между представителями МСП России и Китая. Документом также предусмотрены виды и меры поддержки экспортно ориентированных предприятий и предприятий-экспортеров в выходе на зарубежные рынки, методы развития субъектов МСП в качестве потенциальных поставщиков крупных переработчиков и экспортеров с иностранным капиталом.

"Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП по расширению рынков сбыта продукции для малых и средних компаний, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. - В рамках совместной работы с Китайской ассоциацией развития и планирования деятельности предприятий за рубежом мы планируем конкретизировать механизмы взаимодействия российских субъектов МСП с китайскими предпринимателями, повысить уровень информированности о возможностях в данной области и существующих потребностях рынка".

Это позволит расширить возможности российско-китайского экономического сотрудничества, будет способствовать реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, отметил он.

Одним из основных направлений совместной деятельности станет разработка системы по встраиванию российских компаний сферы МСП в цепочки поставок китайских предприятий, в том числе локализующих или планирующих локализовать свое производство на территории РФ. Стороны намерены оказывать содействие участию российских и китайских владельцев малых и средних предприятий в совместных крупных реализуемых российско-китайских инвестиционных и инновационных проектах, а также развивать торгово-производственную и научно-техническую кооперацию между российскими предпринимателями и предприятиями КНР в сфере высоких технологий и инноваций.

Дополнительно в рамках сотрудничества Корпорация МСП и Китайская Ассоциация развития и планирования деятельности предприятий за рубежом будут распространять информацию о существующих бизнес-возможностях для российских и китайских бизнесменов из сферы МСП.

Сотрудничество будет осуществляться в формате обмена информацией, проведения встреч, создания совместных рабочих и консультативных групп.