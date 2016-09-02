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Яровая: механизм распределения инвестквот в рыболовстве приведет к монополии в отрасли

Экономика и бизнес
2 сентября, 6:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
"Развитие других секторов экономики уже в достаточной степени подтвердило, что монополия вредна, опасна и неперспективна", - заявила председатель комитета Госдумы по безопасности
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Механизм распределения инвестиционных квот, предложенный Росрыболовством, приведет к монополии крупных компаний. Такое мнение высказала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Все-таки конкуренция в понимании того, что рыбная отрасль, которая развивается в РФ, это не один, не два и не три десятка лет, сама определит привлекательность того, какие инвестиционные вложения рассматривать как конкурентоспособные. Мы сейчас видим тенденцию к монополизации", - сказала Яровая в своем выступлении на ключевой сессии "Водные биоресурсы Дальнего Востока в обмен на инвестиции". "Развитие других секторов экономики уже в достаточной степени подтвердило, что монополия вредна, опасна и неперспективна. Если мы ставим приоритетом предоставление новых возможностей только под строительство крупнотоннажного флота, только под крупные объекты, рано или поздно произойдет существенная монополизация рыбной отрасли", - отметила она.

Мнение Яровой поддержал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. "Я полностью согласен. Рыбная отрасль должна генерировать не только определенные направления для определенной группы компаний, но должна генерировать развитие прибрежного промысла, переработки, занятость людей в прибрежных поселках", - считает губернатор.

Кожемяко отметил, что необходимо стимулировать добычу новых объектов промысла. "Нужно дать возможность получения инвестиционных квот тем, кто хочет заниматься освоением сайры, иваси, скумбрии. Надо смотреть вперед. Надо дать возможность рыбакам идти по различным направления", - подчеркнул губернатор.

В начале августа Росрыболовство разработало механизм распределения инвестиционных квот. Инвестпроекты должны соответствовать следующим критериям: увеличение производства продукции с повышенной добавленной стоимостью, рост поставок на внутренний рынок качественных и доступных рыбных продуктов. Кроме того, квоты предлагается распределять на обновление основных фондов: на крупнотоннажные суда для Дальнего Востока и среднетоннажные для Севера.

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