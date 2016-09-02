Крупнейший в РФ завод по переработке сои начнет выпускать продукцию в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России завод по переработке сои мощностью 240 тыс. т, который строят в Амурской области, начнет выпускать продукцию в первом квартале 2017 года, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор компании "Амурагроцентр" Александр Сарапкин.

"У нас финальная часть, мы фактически завершаем строительство и в первом квартале (2017 года - прим. ТАСС) начнем выпускать продукцию. Сначала это будет шрот, в будущем - изоляты, концентраты", - сказал Сарапкин.

Ранее ТАСС сообщал, что строительство первой очереди завода завершится в 2016 году. Создание второй и третьей очередей намечено на 2017-2018 годы. Предприятие является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Белогорск" в Амурской области.

В августе 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании в Амурской области ТОР "Приамурская" и "Белогорск". "Белогорск" имеет агропромышленную направленность, за десять лет в ТОР будет вложено 1,4 млрд рублей. Ранее власти города Белогорска заявляли, что одноименная территория опережающего развития позволит к 2025 году уйти от монозависимости.