Голодец: бюджет России на 2017 год будет социальным

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила социальную ориентированность федерального бюджета на 2017 год.

"У нас на следующий год бюджет действительно социальный. Индексация пенсий заложена в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, средства на лекарства заложены в полном объеме, средства на высокотехнологичную помощь заложены в полном объеме, поэтому мы в следующий год смотрим с уверенностью", - сказала Голодец журналистам во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.