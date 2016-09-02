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Голодец: бюджет России на 2017 год будет социальным

Экономика и бизнес
2 сентября, 6:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
По словам вице-премьера РФ, индексация пенсий заложена в полном объеме в соответствии с законодательством РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила социальную ориентированность федерального бюджета на 2017 год.

"У нас на следующий год бюджет действительно социальный. Индексация пенсий заложена в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, средства на лекарства заложены в полном объеме, средства на высокотехнологичную помощь заложены в полном объеме, поэтому мы в следующий год смотрим с уверенностью", - сказала Голодец журналистам во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

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